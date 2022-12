El Hadj Diouf descend en flammes les anglais : « Ils croient qu’ils ont déjà gagné le match et qu’ils sont meilleurs que nous … Ils vont être déçus après le match ! »

En bon compétiteur, l’ancien attaquant international sénégalais, n’a pas raté les anglais, ce jeudi au moment de se prononcer sur le huitième de finale Sénégal vs Angleterre. D’après lui, la suffisance et l’excès des anglais va leur coûter cher face aux Lions. « Ils croient qu’ils ont déjà gagné le match et qu’ils sont meilleurs que nous… Ils vont être déçus après le match », a-t-il averti !