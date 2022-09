El Hadj Diouf : « C’est en visant la finale qu’on peut atteindre les demi-finales… »

Après la victoire à la finale de la CAN 2022, le Sénégal peut désormais rêver plus grand à la prochaine coupe du monde Qatar 2022. Il s’agit de l’avis de l’ancien international senegalais, El Hadj Diouf qui, à l’instar du président Macky Sall, estime que l’Afrique de manière générale et le Sénégal en particulier, peuvent aller jouer les grands rôles au Qatar…« C’est en visant la finale qu’on peut atteindre les demi-finales », a déclaré le double ballon d’or africain.