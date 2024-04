Donald Trump veut des immigrants venant de "bons" pays

Lors d'un rassemblement de collecte de fonds en Floride, dans un manoir de Palm Beach, l'ex président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, s'est une nouvelle fois encore défoulé sur le sujet d'actualité visant l'immigration clandestine.

Fidèle à lui-même, le 45 ème président des USA, Donald J.Trump, s'est exprimé sans filtre sur la question de l'immigration clandestine, qui est en fait une crise actuelle aux frontières du Sud du pays.

En effet, durant le rassemblement de collecte de fonds en Floride, l'homme politique et homme d'affaires a traité les lieux d'où viennent les personnes pénétrant le sol américain, "d'endroits à peine croyables" et "des pays désastreux." Suite à cela, il admet accorder plus de valeur aux immigrants en provenance de "bons pays" comme le Danemark, la Suisse...