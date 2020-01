Discours à la nation: "Le discours fait preuve de son engagement pour la jeunesse" (Mohamed Massamba Sèye, Président du P.E.D / Natangué )

Le président du Parti pour l'Emergence et le Développement (P.E.D / Natangué), Mohamed Massamba Sèye se réjouit à sa juste valeur de la portée du discours à la nation du président de la République Macky Sall.

"C'est un discours qui fait encore preuve de son engagement envers la jeunesse et à répondre à la satisfaction de la population Sénégalaise qui a une fois de plus placé sa confiance en lui", réagit Mohamed Massamba Sèye, qui souligne que "la création de la nouvelle Monnaie ECO constituera un pas de plus vers une autonomie monétaire garante de notre souveraineté nationale pour mettre fin au legs colonial et faire cap vers l'Emergence horizon 2035".