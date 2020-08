=Différend « Free- Pro mobile » : Mbackiou Faye va recevoir 2 % du chiffre d’affaires journalier de Free Sénégal

Le différend entre l’opérateur de téléphonie « Free » gérée par la société Saga Africa Holding Limited, et Pro-mobile de l’homme d’affaires Mbackiou Faye s’était soldé au tribunal. Détenteur d’une des 3 licences d’opérateur mobile virtuel (MVNO), la marque Sirius Telecom de Mbackiou Faye n’avait toujours pas reçu de Free la convention commerciale proposée par « Pro mobile ». Ce, alors rappelle « Confidentiel la lettre quotidienne » que le démarrage était fixé depuis septembre 2019, et malgré des investissements lourds de presque 3 milliards F CFA.

Selon la publication mensuelle, un expert a été désigné par l’ARTP pour fixer les conditions d’exercice entre Free et Pro mobile. Et l’organe de régulation a tranché, depuis le 12 juin dernier, et a demandé à Free de payer 2 % de son chiffre d’affaires journalier à la société Sirius. Une décision qui sera lourde de conséquence et que l’opérateur a voulu passer outre en faisant ses observations à l’ARTP sur sa décision tant sur la forme que le fond. Un recours rejeté et Free devra donc passer à la caisse. Le chiffre étant calculé sur la base du résultat de son dernier exercice au 31 décembre 2019...