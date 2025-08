Dieuppeul-Castors : démantèlement d’un trafic de Kush au marché " Parc Nadio"

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a procédé, dans la nuit du 30 juillet 2025 vers 00h30, à l’interpellation d’un individu pour offre ou cession de Kush, une drogue de synthèse dont la circulation inquiète les autorités sanitaires et sécuritaires.



L’arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic actif de Kush dans les environs du marché Parc Nadio, situé dans le quartier des Castors.



Une opération de police a immédiatement été déclenchée sur les lieux, aboutissant à l’interpellation d’un suspect pris en flagrant délit de détention de 33 cornets de Kush, soigneusement emballés en vue de leur distribution.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour identifier les fournisseurs et éventuels complices, dans l’optique de remonter toute la chaîne du trafic.