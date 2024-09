Démission de l’AFP : les précisions de Oumar Niasse

Le Professeur Oumar Absatou Niasse, démissionnaire de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) tout comme le Dr. Malick Diop et Zator Mbaye, précise qu’il n’est « pas un frustré et démissionnaire aujourd'hui car non investi ». « Je suis Professeur Titulaire des Universités, Directeur de l'institut de Technologie nucléaire Appliquée de l'UCAD. J'ai remis ma démission au Président Niasse le 24 septembre 2024 à mon retour de l'AG de l'agence internationale de l'énergie atomique. Lorsque je demissionnais, la coalition que porte l'AFP n'était pas formée. Il rappelle également ne pas être le responsable national des jeunes ».