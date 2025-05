DIOURBEL - SANTÉ : Réception d'un appareil Automate M2000 pour une meilleure prise en charge virale

L'hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel vient de voir son plateau technique, déjà bien doté, s'enrichir avec l'acquisition d'un appareil Automate M2000 de dernière génération.



Cet équipement de pointe remplace l'ancien dispositif manuel, qui était limité en termes de capacité et surtout de précision. Le nouvel automate permet un flux de travail optimisé, une amélioration des performances diagnostiques et une intégration multisectorielle des analyses.



Grâce à cet appareil, il sera désormais possible de mesurer la charge virale et d'effectuer un dépistage précoce chez les nouveau-nés exposés au virus. Cette avancée réjouit le Dr Bocar Sow, directeur de l'hôpital Lubke, et son équipe, qui ont salué le geste du Laboratoire Abbott, partenaire technique et financier du Ministère de la Santé à travers la Division de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST).