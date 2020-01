DIOURBEL- Keur Cheikh Ibra Fall abrite la nouvelle permanence de RV/Dëgg Moo Woor.

Keur Cheikh devient désormais le Quartier Général de RV/ Dëgg Moo Woor. La cérémonie de réception s'est faite ce mercredi, sous la présence d'une grande assistance composée essentiellement de militants dudit parti et sous la houlette de son leader national Pape Modou Fall.



Ce dernier confiera, face à la presse, que "c'est un local aménagé pour accueillir le militant, lui donner la parole pour qu'il puisse exprimer librement ses souhaits, poser des questions et être écouté et entendu". Il ajoutera que" la permanence se veut une véritable école pour accompagner les militants dans la formation à la citoyenneté, les appuyer pour qu'ils puissent s'approprier de leurs droits civiques et de partager les valeurs fondamentales de la République. Il servira, aussi, de cadre d'échanges, de réflexion, de concertation et de partage de questions majeures qui interpellent la nation de manière générale et particulièrement les préoccupations des diourbelloises et diourbellois de la commune et du département. Celles-ci s'articulent entres autres, autour de l'environnement, l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes et l'artisanat "



Pape Modou Fall précisera, par ailleurs, que les rencontres seront fréquentes pour qu'au finish, un projet de société puisse être élaboré de concert avec les alliés de la mouvance présidentielle pour les joutes locales qui se pointent à l'horizon. "Le parti réitère son soutien à l'action et à la politique gouvernementale, au Président Macky Sall et son ministre Dame Diop".