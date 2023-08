Coupe du Sénégal : « Nous avons déjà gagné la finale, car nous sommes parvenus à nous hisser au sommet... »

Le Premier ministre et ministre des Sports, monsieur Amadou Bâ, a reçu ce vendredi à la primature, les deux clubs finalistes de la Coupe du Sénégal 2023, le Stade de Mbour et le Jaraaf. Ainsi à l'occasion de cette cérémonie, le président du stade de Mbour s’est exprimé sur l'état d’esprit et les préparatifs de son équipe pour cette grande finale qui aura lieu le 27 août prochain. « Au départ, il y avait plus d’une centaine de clubs et nous avons compéti jusqu'à parvenir en finale (…), une finale ça ne se joue pas ça se gagne, aujourd’hui on ne se rappellera pas qui a joué la finale mais plutôt celui qui l’a gagné ce sont les mots que j’ai dit à mes poulains », lance le président du Stade de Mbour pour galvaniser son équipe.







Par ailleurs, le président du Stade de Mbour souhaite une belle fête sans violence, en référence à la finale de 2017 contre l'Us Ouakam qui avait engendré beaucoup de morts dans le camp des Mbourois.