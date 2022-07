Coupe Cosafa 2022 : La Zambie défait le Sénégal 4-3 et file en finale…

Les Lions de Pape Thiaw n’ont pas fait le poids contre la Zambie ce vendredi en demi-finale de la Coupe Cosafa 2022. Dans une partie où les largesses défensives étaient au rendez-vous du côté sénégalais, les zambiens se sont imposés avec la manière sur la marque de 4-3.



Un échec pour les Lions qui avaient pour objectif de remporter le trophée après la finale de 2021 perdue aux tirs au but contre l’Afrique du Sud.

Il faut dire que cette demi-finale a été assez spectaculaire sur le plan du score mais aussi sur la qualité des réalisations inscrites de part et d'autre par les 22 acteurs.



Un véritable feu d’artifice dans les buts sénégalais avec un Alioune Badara Faty combatif mais abandonné par ses défenseurs souvent débordés et ou en retard sur les actions offensives zambiennes.



Buteur sur coup franc en quart de finale, Lamine Camara, a égalisé pour le Sénégal à la 21ème (1-1) avant de donner la balle du 4-2 à Paul Bassène qui relançait le Sénégal à un quart de la fin du temps réglementaire.



Auparavant la Zambie qui menait 2-1 à la pause, a fait le break à la 58e (3-1) et puis la 63e (4-2.) Assommés les Lions vont tardivement recoller au score à la 90e (4-3) par l’entremise de Moussa Ndiaye.



Insuffisant pour le Sénégal qui ne fera pas mieux que lors de la précédente édition avec une place de finaliste. En guise de consolation, Pape Thiaw et son groupe vont disputer le match pour la troisième place face au Mozambique alors que la finale opposera la Zambie à la Namibie.