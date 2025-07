Côte d'Ivoire: arrestation d'un membre du parlement de transition malien

Un membre du parlement de transition du Mali, pays dirigé par un régime militaire, a été arrêté et incarcéré à Abidjan, a appris mardi l'AFP auprès de son avocat qui dit ignorer la date de l'arrestation et les chefs d'accusation.



Mamadou Hawa Gassama est membre du Conseil national de transition (CNT), l'organe législatif malien. Il avait tenu des propos critiques envers le président ivoirien Alassane Ouattara en septembre 2022.



Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali se sont détériorées depuis le double coup d'Etat de 2020 et 2021 qui a porté au pouvoir le général Assimi Goïta à Bamako.



"M.Gassama a été mis en cause en Côte d'Ivoire, arrêté, poursuivi pour des infractions graves, placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan", a écrit sur X l'avocat de M. Gassama, Mamadou Ismaila Konaté.



Contacté par l'AFP, il dit ne pas avoir connaissance de la date de l'arrestation, ni des chefs d'accusation pour lesquels son client est poursuivi.



"J'ai eu l'occasion de lui rendre visite ce matin (lundi, ndlr) à la prison (...) M.GASSAMA se porte bien et tient le coup face à cette détention", a-t-il ajouté.



En septembre 2022, Mamadou Hawa Gassama s'en était pris au président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une interview dans un média malien, après que la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a imposé un embargo économique et financier sur le Mali, à la suite du double coup d'Etat militaire de 2020 et 2021.



"Alassane Ouattara est un ennemi du Mali, j'ai des preuves", avait-il déclaré dans une vidéo en bambara, une des langues officielles du Mali.



Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali se sont encore davantage dégradées avec l'arrestation en juillet 2022 à Bamako de 49 soldats ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali.



Bamako avait présenté les soldats arrêtés comme des "mercenaires" et les a condamnés à 20 ans de réclusion, avant de les gracier près de six mois plus tard.