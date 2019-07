Cheikhou Kouyaté : « Kalidou Koulibaly va nous manquer. Nous jouons pour le peuple sénégalais »

Depuis peu, le peuple sénégalais s'est trouvé un motif supplémentaire de fierté : le parcours jusqu'ici exemplaire des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. « Contre l'Algérie, c’est une finale. On joue pour le peuple », a déclaré Cheikhou Kouyaté, en conférence de presse, ce mardi. Kalidou Koulibaly, le seul absent certain pour cause de suspension, « va manquer à l’équipe », selon le capitaine des Lions.