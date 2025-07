Chambre Criminelle / Guédiawaye : le charlatan viole, enceinte puis tente de faire avorter sa victime

Les faits remontent au mois de février 2022, durant lequel Isseu Guèye, 22 ans, célibataire, souffrant de douleurs au ventre, consulte un guérisseur présumé, Demba Fall, 49 ans, à Diamaguène. Ce dernier, présenté comme un spécialiste des maux mystiques, s’est avéré être un charlatan dangereux.



Lors de consultations successives, rapporte le journal l'Observateur, Demba Fall administra à la victime des breuvages et poudres douteuses, mêlés à des pratiques mystiques. La jeune femme, manipulée et abusée, découvre quelques mois plus tard qu’elle est enceinte de sept mois, d’un enfant qu’elle n’avait jamais souhaité.



Jugé en chambre criminelle, le charlatan Demba Fall est poursuivi pour Association de malfaiteurs, charlatanisme, viol, tentative d’interruption volontaire de grossesse (IVG). Son complice Ibrahima Diarra, fournisseur de potions censées provoquer l’avortement, est sous contrôle judiciaire.







La victime, Isseu Guèye raconte qu'elle a vécu une spirale d’abus, en passant par des agressions sexuelles, perte de conscience, saignements, douleurs, et souffrances morales, tout cela sous manipulation psychologique.