Cérémonie d'ouverture de la Cop27/ Président Macky Sall, «L’Afrique est venue au rendez-vous de Sharm El Sheikh pour participer au sauvetage de la planète»

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 27e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine, a dans son discours invité le monde notamment les pays riches à une prise de conscience collective sur la situation actuelle.







«Tout a été dit sur l’état d’urgence climatique qui nous réunit ici. Les études scientifiques ont alerté plus d’une fois ; et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes du dérèglement climatique. Plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète, par la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat» a dit Macky Sall à la tribune. Selon lui, «l’Afrique y est engagée avec le projet de Grande Muraille Verte en cours d’exécution, qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne autour d’activités de reboisement, de restauration des terres et de création d’activités agro sylvo-pastorales génératrices de revenus». Mieux poursuit-il, «Avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l’avant dans l’adaptation au changement climatique».







Pointant du doigt le non-respect des engagements tenus lors des récentes COP, le président en exercice de l’Union Africaine d'exprimer la position de l'Afrique dans le cadre de cette énième rencontre internationale sur les changements climatiques. «Sharm el Sheikh nous offre, à tous, pays développés et en développement, l’occasion de faire ou de subir l’histoire. L’Afrique est venue au rendez-vous de SharmEl Sheikh dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète. Nous sommes disposés à travailler avec tous les partenaires pour que la COP de Sharm el Sheikh ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique, mais une action de plus en faveur du climat, dans l’intérêt des générations actuelle et futures».