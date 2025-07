Cameroun : Issa Tchiroma Bakary, ministre démissionnaire interdit de sortie du territoire

Alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Dakar, dans le but de se recueillir sur la tombe de l'ancien président Ahmadou Ahidjo, cette décision inattendue n’a pas toutefois livré ses raisons.

Pour rappel, l’ex-ministre démissionnaire de l'Emploi et de la Formation professionnelle et proche de Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary, a annoncé sa candidature à la présidentielle camerounaise prévue pour le 12 octobre 2025.

Une élection qui déjà suscite le débat avec plus de 20 requêtes déposées devant le conseil constitutionnel et qui concerne des validations tout comme des invalidations de candidatures y compris celle du président sortant, Paul Biya jugée « illégale ».