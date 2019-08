Cadre de réflexion scientifique : Les diplômés de l'ESP créent le réseau des "ALUMNI"

Pouvant être un slogan ou même un nom étrange pour certains qui viennent de l'entendre, ALUMNI est un réseau réfléchi par les diplomés issus de l'école superieure polytechnique. Cette nouvelle aire qui regroupe plusieurs cadres motivés par l'exellence et venant de cette préstigieuse école, ont voulu mettre en place, à travers un comité d'initiative pour former un cadre de réflexion et de partage sur les questions qui intéressent le développement et l'avancement de leur institution.



Dans ce cadre, des personnalités, aujourd'hui soit dans le monde des affaires ou dans le monde politique, se sont déplacées pour participer à cette journée qui verra le lancement de ce réseau des ALUMNI. C'est un comité exécutif qui comprendra un président, un secrétaire, son adjoint etc...



Pour rappel, les polytechniciens de l'ESP vont développer aujourd'hui des initiatives consistant à mettre en place "la chaîne manquante" à leur vie professionnelle pour faire face aux défis du développement.