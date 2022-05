CULTURE / Festival du Film Coréen 2022 : L'ambassade coréenne propose une vitrine à la découverte de leur culture

L'Ambassade de Corée, par le biais d’un communiqué, a informé de l'organisation du Festival du Film Coréen 2022, qui se tiendra le 9 juin 2022 au sein de l'amphithéâtre de I'ISM.



Un événement durant lequel deux séances de film seront proposées. Le premier film est intitulé « The Face Reader » et le second « Luck-Key ».



Le premier raconte un drame historique qui s’est déroulé en 1453, pendant le règne de Séjo, sous la dynastie Joseon. C'est l'histoire d'un physionomiste qui peut lire le destin d'une personne grâce à la forme de son visage. Ce dernier va alors être mêlé à des luttes de pouvoir au sommet de l’État. Song Kang-ho, qui joue le rôle principal de physionomiste, a remporté le prix du meilleur acteur au 75ème Festival de Cannes en 2022.



Lee Jung-jae, qui joue le personnage historique du Prince Su-yang, est l'acteur du film Squid Game.

Ensuite, le second relate l'histoire de la rencontre d'un tueur à gages, Hyung-wook, et d'un jeune homme, Jae seong, qui ont perdu la volonté de vivre. Cette rencontre, par hasard dans un bain public, va faire basculer leur destin du jour au lendemain. « Luck-Key » est un film comique, sorti en Corée en 2016, qui a été un énorme succès.



Ces deux films permettront aux Sénégalais de mieux connaître et apprécier la culture coréenne, d'approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples, mais aussi de découvrir la gastronomie coréenne.



La participation au festival du film coréen est ouverte à tous ceux qui se sont préinscrits en ligne.