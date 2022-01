CULTURE / Festival DMX : Programme et Thématique, le Pr Doudou Sarr étale le contenu

Prévue du 03 au 06 février, la troisième édition du Festival Dakar Music Expo va se tenir au centre culturel français et à la maison de la culture Douta Seck. Comme l’indique son nom, il est initié pour mieux promouvoir la destination de la capitale sénégalaise, mais aussi ouvrir une opportunité aux jeunes talents de la musique afin qu’ils puissent tirer profit de ces rencontres avec des ténors de la musique.



Ainsi, à travers des concerts, des rencontres et des expositions, ils vont en profiter pour briller et se faire découvrir.



C’est en prélude de cet événement, que l’initiateur Doudou Sarr, membre du staff de l’artiste planétaire Youssou Ndour, précisément son agent spécial dans les pays anglophones, a procédé ce vendredi dans le cadre d’une conférence de presse, au lancement du programme du festival DMX avec pour thème « De l’Afrique au monde entier ».



Avec comme parrain fixe Youssou Ndour et Angélique Kidjo et pour invité spécial de cette 3ème édition Cheikh Ndigueul Lo, le festival compte aussi accueillir quelques artistes africains avec la participation de jeunes talents locaux …