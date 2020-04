COVID-19 : Les localités où les 35 nouveaux cas ont été découverts.

Le Sénégal franchit le cap des 400 contaminations au coronavirus après avoir enregistré 35 nouveaux cas, à la date du 21 avril.



Ce sont 34 cas contacts suivis et un issu de la transmission communautaire, selon la directrice de la santé qui faisait le point ce jour. Alors que le cas communautaire a été signalé à Niary Tally (Dakar Ouest), les 34 contacts ont été décelés dans au moins onze districts sanitaires sur 26 touchés par la maladie depuis son apparition au Sénégal.



Il s'agit de Dakar-Sud (3), Dakar-Ouest (2 compte non tenu du cas communautaire), Touba (2), Goudiry (6), Dakar-Centre (4), Pikine (7), Guédiawaye (4), Ziguinchor (1), Mbao (1), Mbacké (4) et Sakkal (Louga) (1).



La région de Dakar occupe la tête avec au moins 22 nouveaux cas, alors que la ville de Mbacké déclare ses premiers porteurs du virus à couronnes. Le village de Sakkal qui se trouve dans la région de Louga révèle aussi son premier patient du COVID-19 alors que Pikine qui était resté plusieurs jours sans déclarer de cas s'illustre à nouveau avec au moins 07 contacts suivis.



Le Sénégal compte à ce jour 412 cas positifs au Coronavirus dont 242 guéris, 164 sous traitement, 5 décès et une évacuation.