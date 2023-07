CAN U23 : Le Maroc sacré champion à domicile, devant l’Égypte !

C’est fait, le Maroc a remporté la finale de la Coupe d’Afrique des nations catégorie U23. Les marocains sont venus à bout de l’Égypte battue (2-1) à l’issue d’une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, ce samedi devant leur propre public.

Il s’agit du premier sacre des marocains U23 qui ont organisé la CAN et renversé la sélection tenante du titre, l’Égypte. Les Pharaons n’ont pas démérité puisqu’ils ont joué à dix à partir de la 17ème minute de jeu et l’expulsion suite à un carton rouge adressé à Mahmoud Saber.