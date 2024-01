CAN 2024 : Le ministre des Sports Lat Diop invite en Côte d’Ivoire quatre anciens ministres dont Matar Bâ…

En perspective de la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations de Football Côte d'Ivoire 2024, le Ministre des Sports, Lat Diop, a pris une décision importante en invitant officiellement les anciens Ministres des Sports. Il s’agit de ; Mamadou Lamine Keïta, Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mbagnick Ndiaye, Ministre des Sports et de la Vie associative, Matar Bâ, Ministre des Sports et des Loisirs, Yankhoba Diatara, Ministre des Sports, a-t-on appris via un communiqué officiel.