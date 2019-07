CAN 2019 / Séngal v Kenya : La joie des supporters après le 3-0 à la place de la Nation

La confiance était palpable, avant le troisième match de groupe de l'équipe du Sénégal, dans ce lieu de convergence dénommé ''le Village de la CAN'' en cette période de compétition internationale. Tous les supporters des lions (12e Gaindé et Allez Casa) étaient présents afin de pousser leur équipe nationale à la victoire qui est synonyme de qualification pour les 1/8e de finale de cette coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Après cette large victoire 3-0 du Sénégal contre le Kenya, l'ambiance était de retour dans ce féerique Village de la CAN.