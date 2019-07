« C’était triste et très cruel avec beaucoup de déception » (Edouard Mendy, après la finale)

L’Algérie a battu le Sénégal (1-0), vendredi, grâce à un but de Baghdad Bounedjah (2e) et remporte la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Le gardien Édouard Mendy retient du positif malgré la défaite des Lions face aux Fennecs lors de l’ultime rencontre de la CAN 2019. Même si «c’était triste et très cruel avec beaucoup de déception», selon le gardien sénégalais du Stade de Reims.