Bilan de la première session de la 15e législature : Abdou Mbow constate des « violations graves et répétées du règlement intérieur »

Selon Abdou Mbow qui se confiait au quotidien l’AS dans un entretien, « il s’agit du refus d'appliquer dans toute sa rigueur les dispositions de l'article 74 qui permettent à l'auteur d'une question préalable de reprendre la parole, de la participation aux débats du Président de l'Assemblée nationale, en violation flagrante des dispositions de l'article 69 du règlement intérieur pour commenter ou répondre aux députés, notamment ceux de l'opposition, après leur prise de parole.



Abdou Mbow a aussi dénoncé « les manquements qui portent atteinte à l'équité et au bon déroulement des débats » , et a invité le Président de l'Assemblée nationale à prendre de la hauteur et à se départir de sa stratégie de communication déjà « vouée à l'échec. »