Basket - AG élective : Le comité électoral a validé les candidatures de Pathé Keïta et de Me Babacar Ndiaye

Qui sera élu président de la fédération sénégalaise de basketball le 27 mai prochain, à l’issue de l’Assemblée générale élective ? Le comité électoral autonome a publié hier la liste des candidats retenus pour les différents postes à pourvoir dans le comité directeur et la présidence. Le président sortant, Me Babacar Ndiaye et son challenger Pathé Keïta de Guédiawaye Basket Academy, vont se disputer le siège.

Pour les futurs membres du Comité directeur, le comité électoral a dévoilé une liste de 64 candidats. Alors que huit candidats ont été déclarés inéligibles sous réserve d’une potentielle régularisation, dans un délai de 72 heures, à compter de la diffusion du présent communiqué du comité électoral autonome.