BÉBÉ DE L'ANNÉE / Diourbel a fêté 4 nouveaux-nés pour 2020.

Pour l'édition 2020, le comité départemental de Diourbel, chargé de l'organisation de la fête du premier bébé de l'année, a fêté 4 bébés. Deux sont originaires de la commune de Diourbel, 1 de celle de Ngohé et le dernier a vu le jour dans la commune de Keur Gana.

Les cérémonies de remise des cadeaux aux mamans étaient présidées par le Député Malick Fall. Il était en compagnie de ses collègues maires de Tocky Gare, Abdou Diagne, de celui de Ngohé François Fall.

En plus du médecin- chef du district sanitaire de Diourbel, le Docteur Moussa Ndiaye, il y avait aussi l'honorable député Sadio Diakhaté et des représentants des comités de développement sanitaire.

La cérémonie a aussi été rehaussée par la présence de délégations dépêchées, respectivement, par le ministre Dame Diop, le Docteur Souleymane, DG de l'ONFP et par l'opérateur économique Adiou Sène.

Un moment privilégié qui a permis au comité d'organisation de dégainer des sommes d'argent pour assurer les frais du baptême des bouts de bois de Dieu, en plus des cadeaux...