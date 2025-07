Arrestation de Badara Gadiaga : L’Alliance pour la République s’indigne, critique « un régime autoritaire » et exige la libération du chroniqueur

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) s’indigne de la volonté constante « d’effacer toutes les voix libres et indépendantes » au Sénégal, notamment dans le secteur des médias. De ce point de vue, les convocations du journaliste Madiambal Diagne et du chroniqueur Badara Gadiaga, estime le parti de l’opposition, sont symptomatiques d’une « panique du régime qui tente, pour masquer son incurie et son incompétence, de revenir sur les libertés constitutionnellement protégées. »



Pour le cas de Badara Gadiaga, l’APR considère que l’injustice est flagrante : « la personne victime de provocation et d’agression verbale est placée en garde à vue pendant que son agresseur, membre de Pastef, est laissé libre après audition ». Ainsi, le SEN exige sa libération immédiate et sans condition, et réitère son soutien à la justice en général et à la magistrature en particulier, piliers de l’État de droit sénégalais.



Appel à la démission du Premier ministre et libération des détenus

Par ailleurs, le SEN, dans son communiqué de ce jeudi, exige la démission du Premier ministre, à la suite de sa condamnation définitive pour diffamation. Le verdict de la Cour suprême, en même temps qu’il frappe M. Sonko d’une indignité manifeste, le disqualifie de continuer à occuper les fonctions de chef du gouvernement.



Au chapitre de la vie du parti, le SEN continue de dénoncer vigoureusement « une prise d’otage » des responsables du parti Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye, ainsi que le placement sous bracelet électronique d’Ismaïla Madior Fall et d’Aïssatou Sophie Gladima, sans oublier le placement sous contrôle judiciaire de Mme Salimata DIOP. Le SEN exige également la libération des détenus politiques et d’opinion Moustapha Diakhaté, Abdou Nguer, Bachir Fofana, Assane Diouf, Djiby Ndiaye NFFA, Jérôme Bandiaky et de l'homme d'affaires Tahirou Sarr, tous victimes d'un régime « aux abois qui a fini d'étaler à la face du monde sa nature autoritaire et son incompétence. »



Mobilisation générale et situation internationale

À la suite des condamnations de principe, le SEN lance un appel à la mobilisation des forces vives du Sénégal et de la Diaspora, en vue de faire face aux « dérives liberticides et aux manœuvres dictatoriales » et de garantir la préservation des libertés, de la démocratie et de l’État de droit. Dans cette même veine, le SEN soutient toutes les luttes sociales en cours, notamment dans les secteurs de la Justice, de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Santé, et appelle le gouvernement à ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux en vue d’établir un climat social serein et apaisé.



Abordant la situation internationale, le SEN, après avoir exprimé sa vive inquiétude vis-à-vis d’un monde bouleversé et en proie à des défis majeurs, félicite le Président Macky Sall, Président du Centre mondial pour l’adaptation, pour sa mobilisation à Nairobi en faveur de l'Afrique et de la prise en charge des changements climatiques qui hypothèquent l'avenir de la Planète.