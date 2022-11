Arène nationale : Revivez l’ambiance et l’entrée choc des lutteurs de Fouta Production.

Comme chaque dimanche, l’arène nationale est aujourd’hui encore pleine à craquer.

À notre micro, tous les supporters se disent ravis de venir assister à ce grand gala de lutte avec frappe organisé par Fouta Productions. Tout au long du chemin menant à l'arène, les supporters ont assuré une bonne ambiance. La présence massive des forces de l’ordre a été remarquée, dans le but d’apporter un bon encadrement à ce tournoi.

La soirée sera bien longue puisque 10 affrontements auront lieu aujourd’hui, dont celui mettant aux prises Pape Thiam vs Etoile bou Djiolof, Ibou Bou KMBF vs Ploume Junior et enfin le grand combat qui opposera Pokala de l’école de lutte Falaye Baldé à Serpent Noir de Door War.