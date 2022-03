Antoine Félix Diome à la communauté Layène : « Le président m’a chargé de vous dire qu’il est satisfait de voir votre communauté œuvrer pour la paix »

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a assisté à la cérémonie de clôture de cette 142 ème édition de l'Appel du Mahdi. Antoine Félix Diome en présence de la famille Layène et d’autres autorités du gouvernement et de l’opposition, a présenté ses mots de reconnaissance à la famille qui célèbre l’Appel du Mahdi, en transmettant le message du chef de l’État.



« Le président de la République transmet ses salutations à Serigne Mouhamadou Lamine Laye, à Serigne Mouhamadou Makhtar Laye ainsi qu’à toute la famille de Mame Limamoulaye. Il m’a également demandé de vous dire qu’il est satisfait de voir votre communauté s’impliquer dans la préservation et la consolidation de la paix et de la stabilité », dira le ministre de l’intérieur.



Pour autant, Antoine Félix Diome a magnifié le choix du thème de cet année qui s’articule sur l’Éducation comme solution pour la lutte de l’extrémisme. Un thème empreint de sens et qui participe à lutter efficacement contre les mauvais comportements qui virent souvent au regret.



Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a aussi salué la présence de l’opposition à cette cérémonie et se réjouit de l’esprit des acteurs politiques conscients de l’importance d’un Sénégal uni et indivisible.