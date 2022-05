Angleterre : Liverpool remporte la FA CUP aux penalties (6-5)

Comme lors de la finale de la League Cup en février dernier, Liverpool a finalement battu au bout du suspense Chelsea (0-0, 6-5 t.a.b.) à l'occasion de la finale de la FA Cup ce samedi ! Après un début de match tonitruant des Reds, les Blues ont été en mesure de répondre avec un match très intense. Malgré la sortie sur blessure de Salah, les deux formations se sont rendues coups pour coups, mais ont buté sur Mendy, Alisson ou les montants.



Incapables de se départager lors du temps réglementaire puis de la prolongation, les deux équipes ont donc disputé une séance de tirs au but. Et dans cet exercice, les hommes de Klopp ont été les plus adroits malgré un arrêt de Mendy devant Mané, alors qu'Azpilicueta et Mount ont raté pour les Londoniens !