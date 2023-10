Aliou Cissé charie Rigobert Song : « Depuis qu’il sait qu’on joue, je ne l’ai plus au téléphone ! »

Tous deux anciens capitaines de leurs équipes nationales, et surtout légendes au sein de leurs pays, Aliou Cissè (Sénégal) et Rigobert Song (Cameroun), se retrouvent ce lundi à 19h00 GMT pour le choc amical entre le Sénégal et Cameroun, à Lens. Après s’être affrontés pendant longtemps sur les terrains d’Afrique, les deux selectionneurs vont se retrouver cette fois-ci en qualité de techniciens. Il s’agira assurément d’une confrontation tactique, pour le moins atypique entre deux hommes qui se respectent énormément et dont les similarités sur le plan capillaire, donne un côté décalé à ce duel de « Rastaman. » D’ailleurs, c’est un Aliou Cissé très taquin qui s’est adressé à son collègue, lors de la conférence de presse d’avant-match, en ces termes ironiques : « On se parlait souvent au téléphone, mais ça fait longtemps depuis qu’il sait qu’on joue, je ne l’ai plus au téléphone (rires.)



Sur un ton plus sérieux, le technicien sénégalais qui compte se baser sur les bonnes choses qui ont été faites par ces joueurs il y a quelques semaines, malgré la défaite (1-0) face à l’Algérie, en amical, estime que la clé de ce match sera la concentration. « Il faut se libérer et jouer… Depuis quelques semaines, quelques jours, j’entends des choses un peu exagérées sur ce match. Il faut arrêter. aujourd’hui c’est un match de préparation pour nous. On n'a pas envie de se projeter sur ce qui va se passer dans trois mois parce que comme vous le savez très bien, d’octobre jusqu’à janvier il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc ce qui est important, c’est garder le contexte des matchs de préparation.



Enfin, El Tactico a chaleureusement félicité le sélectionneur du Cameroun tout en se réjouissant de l’avènement des techniciens africains qui prennent le contrôle au sein de leurs fédérations et équipes nationales. « Rigo, je le félicite parce que c’est un ancien international comme moi. Je crois qu’aujourd’hui ce que le Sénégal est en train de faire avec Aliou Cissé, ça donne des fruits parce que les autres équipes africaines donnent la chance à des sélectionneurs africains. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le continent africain. Je veux dire seulement que j’encourage mes frères, voilà continuer à montrer que nous sommes capables effectivement d’entraîner nos sélections. J’espère que demain il (Rigobert Song) n’aura pas la science qu’il faut et que j’aurai la science qu’il faut pour le battre! »