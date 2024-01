Aliou Cissé : « Sénégal vs Guinée ce sera tout sauf un match amical ! »

Pas question de se faire des cadeaux entre sénégalais et Guinéens ce mardi à 17h00 GMT au Stadium Charles Konan Banny où les deux équipes vont disputer la première place du groupe C. En conférence de presse d’avant match Aliou Cissé a clairement fait savoir que ce sera une rencontre âprement disputée entre Lions du Sénégal et Guinéens du Syli national. « Il n’y a jamais de match amical avec la Guinée. C’est un derby. Les relations entre la Guinée et le Sénégal on les connaît. Il y a toujours de la tension et de la ferveur. Mais ça reste quand même un match de football. Les deux équipes sont qualifiées mais ça sera tout sauf un match amical ! » El Tactico est prêt !