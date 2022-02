Aliou Cissé : « Le plus important pour nous, c’est ne pas avoir le ballon et gagner »

Le sélectionneur des Lions du Sénégal est revenu sur le caractère défensif de son équipe en ¼ de finale contre la Guinée Équatoriale. Aliou Cissé souligne que le plus important, c’est d’empocher les trois points.



« Lorsqu’on a ouvert le score, on a joué un peu prudemment... Des choses à éviter surtout en première période. Après avoir pris l’avantage, nous avions jugé nécessaire de laisser le ballon à l’adversaire. C’était une volonté de notre part. Ce qui nous a réussi. Le plus important pour nous, c’est de ne pas avoir le ballon et de gagner », a fait savoir Aliou Cissé.