Aliou Cissé : « Jouer match par match et ne jamais sous-estimer son adversaire »

Répétée de bons milliers de fois, l'expression « prendre les matches les uns après les autres », a noirci des pages et des pages de journaux. Et Aliou Cissé l'a ressortie à de nombreuses reprises en évoquant le match Sénégal-Bénin, en conférence de presse d’avant-match. À la veille du grand défi face aux Écureuils (16h GMT), décisif pour l’avenir des Lions dans cette CAN 2019, le sélectionneur sénégalais reconnaît que ses joueurs devraient tout donner pour l’emporter. L'entraîneur se réjouit des résultats de son équipe qui a remporté ses deux derniers matches, dont celui de vendredi face à l’Ouganda (1-0), en huitième de finale.