Aliou Cissé : « Je m’attendais à un match très compliqué contre le Rwanda… »

La patience a payé selon Aliou Cissé qui, au sortir de la courte victoire du Sénégal 1-0 contre le Rwanda (éliminatoires CAN 2023), a tenu à féliciter ses joueurs pour leur ténacité et leur abnégation. « Pendant 15 jours, ils ont été exceptionnels… Je suis vraiment satisfait de ce groupe-là, je ne le dirais jamais assez. »



Après avoir frôlé un match nul aux allures de déconvenue, Cissé avouera ne pas être surpris par la résistance opposée par les Rwandais. « Je m’attendais à un match très compliqué. Un match difficile… Si vous m’avez entendu hier, j’avais dit qu’il ne fallait pas faire de révolution dans l’équipe. Heureusement qu’on n’a pas fait trop de changements dans l’équipe… Il faut aussi féliciter l’équipe Rwandaise, ils ont du mérite. »



Interpellé sur son choix de basculer vers un système de jeu à 3-5-2 en fin de partie, le sélectionneur explique : « On était déjà sur ce système-là. C’était important de contourner cette équipe rwandaise et surtout avoir un peu plus de centres, animer nos couloirs. En première période on avait la maîtrise du jeu mais c’était un peu stéréotypé. On n’a pas su trouver de l’espace, des intervalles à l’intérieur de leur bloc… À 10 – 15 minutes de la fin, c'est ce qu’on a essayé de faire en amenant Pape Abou, en sortant Sabaly et en mettant Ismaïla là-bas… On a pu apporter un peu plus le danger…»



Le Sénégal compte désormais deux victoires en autant de sorties dans ces éliminatoires de la CAN 2023.