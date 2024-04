Aid El Fitr à Touba / Serigne Mountakha Mbacké absent de l’esplanade de la grande mosquée… Les raisons non dévoilées…. son discours transmis par l’imam

C’est aux environs de 11 h que le Khalif général des Mourides avait l’habitude de franchir les bornes de l’esplanade de la grande mosquée. Tout de blanc vêtu , Serigne Mountakha Mbacké participait , comme à son habitude, à la prière de l’Aïd-El - Fitr dirigée par Serigne Fallou Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké. Fait rare pour mériter d’être relaté : Le patriarche n’a pas pris part à la prière de l’édition 2024 de l’Aïd-El - Fitr. Son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et quelques autres dignitaires de la communauté dont l’imam Serigne Modou Mamoune Bousso étaient bien orphelins de la présence sur les lieux du Saint homme. Les raisons de son absence ne seront pas dévoilées séance tenante . Dakaractu est aux aguets pour en savoir un peu plus.

Néanmoins , la prière a été clôturée par un sermon fait par l’Imam qui a d’abord abordé la question du « muurum koor ». Il en déclinera les principes qui le sous-tendent et les bienfaits qui en découlent.

Pour le discours généralement fait par Serigne Mountakha, c’est l’imam Serigne Fallou Mbacké qui s’en chargera en son nom. Ce discours se résumera à inciter les musulmans à davantage se coller aux enseignements de l’Islam et pratiquer le maximum la religion et ses préceptes . « Dieu nous a créés pour qu’on l ’adore et qu’on suive ses prescriptions. Alors se plier à ses exigences, c’est aussi œuvrer pour Lui. Il exhorte tout le monde à se départir des avoirs indûment perçus. Le bas-monde n’est qu’un passage éphémère. Il est urgent de s’en rendre compte et de se rattraper avant qu’il ne soit tard. Dieu rétribuera à l’atome près les bonnes actions et sanctionnera les mauvaises , si celles-ci ne sont pas pardonnées ». Le Khalife ne manquera pas de prier pour un Sénégal de paix avant de demander à ceux qui le peuvent de jeûner les 06 jours qui suivront la fête de la korité.