Afrique du Sud: l'ex-présidente du Parlement inculpée pour corruption et blanchiment

Ce 4 avril 2024, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ancien ministre sud-africain de la Défense et ex-présidente de l'Assemblée nationale, a comparu devant un tribunal à Pretoria. Elle fait face à des accusations de corruption et de blanchiment d'argent suite à son arrestation plus tôt dans la journée. «Mme Mapisa-Nqakula doit répondre de douze chefs d'accusation de corruption et d'un chef de blanchiment d'argent», a déclaré au tribunal le représentant du parquet national sud-africain (NPA), Bheki Manyathi.