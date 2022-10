Africa Eco Race 2022 (Monaco-Dakar) : L'équipe sénégalaise, "Gor Yomboul", sur le podium, à l’issue de la 3ème étape …

Plus rien n'arrête Jean Dagher et son copilote, Patrick Antoniolli, le binôme de la Team « Gor Yomboul » qui survole cette 14ème édition de l’Africa Eco Race. Suite à une 6ème place lors de la première journée et une montée dans le top 5 ce mercredi, le Side by Side Vehicule (SSV) numéro 225 est désormais sur le podium du classement général.



En effet, les pilotes sénégalais ont réussi un véritable exploit au cours de la 3ème étape du rallye, ce jeudi, lors de l'étape entre Tagounite et Assa au Maroc, (526 km, une spéciale de 465.89 km et une liaison de 60.45 km), pour se hisser sur le podium en terminant 3ème à 1mn12s03 du premier Gosselin (5h49mn30s.)

Le français Gosselin, son copilote Crespo et leur MD Optimus ont donc fini premier de cette troisième étape de l’Eco Africa race 2022, suivi de Vollebregt et Traa (+1mn09s58) dans la catégorie (car, camion et SSV.)



Malgré le décès du motard portuguais, Armindo Neves au cours de la seconde étape, les pilotes ont tout de même enfourché leurs motos pour parcourir les 526 km. Comme lors de la première étape, l’italien Gerini (5h20mn01) Svitko (+4.01) et Xavier Flick (+21.47) ont formé le podium.