Affaire de destruction de biens appartenant à autrui à Ziguinchor : le maire Djibril Sonko convoqué ce jeudi

Le maire de Ziguinchor Djibril Sonko est convoqué ce jeudi 14 août 2025 à 9h au commissariat de Yamatogne dans le cadre de l’affaire liée à la démolition d’un édifice public.
Dans cette affaire dix employés municipaux sont concernés par une procédure judiciaire en cours. Ces travailleurs de la mairie sont actuellement en garde à vue au commissariat de Yamatogne. Certains d’entre eux ont fait face au procureur ce mardi, d’autres seront déférés au parquet demain, nous apprend-on.
La version du maire Djibril Sonko est dès lors attendue dans cette affaire qui a soulevé l'ire de plusieurs agents municipaux.
