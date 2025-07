Affaire ASER-AEE Power EPC : Papa Djibril Fall dénonce la gouvernance et saisit la justice

Le député Papa Djibril Fall a dénoncé, lors d'une conférence de presse cet après-midi, un "vrai problème de gouvernance" sous le régime de Sonko et Diomaye, en mettant à nouveau en lumière l'affaire ASER (Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale). Le parlementaire a rappelé qu'une "bonne partie du pays est plongée dans le noir dans plusieurs villages qui sont réellement concernés par cette électrification rurale."



Soupçons de corruption et éviction d'un opérateur sénégalais

Selon Papa Djibril Fall, si l'affaire ASER n'est pas élucidée, de réels soupçons de corruption persisteront. Il a détaillé le cas d'un opérateur sénégalais qui aurait "cherché le financement et fait appel à une banque pour l'exécution d'un marché dans lequel il est sous-traitant." Au nom de la préférence nationale, ce Sénégalais aurait dû être privilégié.



"Malheureusement, il a été non seulement éjecté, mais accusé d'avoir fait des surfacturations," a affirmé le député. Ce même opérateur aurait envoyé une sommation interpellative, restée sans réponse de la part du Directeur général de l'ASER.



L'affaire a pris une tournure plus grave lorsque l'ARCOP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) est intervenue, demandant les dossiers à l'ASER. Le refus de l'ASER aurait entraîné la suspension du marché. Le député estime que le point le plus alarmant est que "le DG de l'ARCOP a été démis de ses fonctions au moment où il devait arbitrer cette affaire trouble. Et le nouveau Directeur de l’ARCOP devait être coopté par appel à candidature."



Exigence d'une commission d'enquête et saisine de la justice

Compte tenu de ces rappels, Papa Djibril Fall a exigé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Le député a par ailleurs annoncé qu'il ne s'en tiendrait pas là, et qu'il allait saisir les hautes juridictions afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.