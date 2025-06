Affaire ASER - AEE POWER EPC : "C'est un dossier opaque, flou… Thierno doit être félicité", selon Badara Gadiaga

L'affaire ASER - AEE POWER EPC continue de faire couler de l'encre. Le député Thierno Alassane Sall, qui a récemment dénoncé un "scandale" persistant sans intervention des autorités pour éclaircir la situation, a été défendu par le chroniqueur Badara Gadiaga. Cette sortie de Thierno Alassane Sall faisait suite à une question écrite adressée au ministre des Finances et du Budget, l'interpellant sur le marché d'électrification rurale attribué à AEE POWER EPC en raison de l'émission présumée de garanties par la SONAC sans paiement préalable des primes, ce qui est considéré comme une dérogation.



Thierno Alassane Sall a rappelé que, dans le cadre des marchés publics, "le versement de l’avance de démarrage et le remboursement des dépenses engagées par l’entreprise attributaire sont conditionnés au dépôt préalable des garanties requises, émises par une banque ou une société d’assurance agréée par le ministère des Finances".



Un "combat légitime" pour la vérité

Lors de l'émission "Jakaarlo Bi" sur la TFM, Badara Gadiaga a pris la défense du député face à son collègue Oumar Bamba Diop de Pastef. "Ce que Thierno Alassane Sall fait est digne d’un député. Il est dans un combat légitime pour faire éclater la vérité sur un dossier opaque et flou. Il faut l’en féliciter", a souligné Badara Gadiaga.



Dans son intervention, Gadiaga a également fustigé l'attitude des autorités qui, selon lui, ne favorisent pas l'expertise sénégalaise.



Il a par ailleurs rappelé le flou entourant ce dossier, qui a nécessité l'intervention de l'ARCOP (Autorité de Régulation des Marchés Publics). L'ARCOP avait d'ailleurs décidé de la suspension de l'exécution dudit marché jusqu'au prononcé de la décision du Comité de Règlement des Différends (CRD), saisi dans le cadre de cette affaire.



Cette affaire complexe et les divergences d'opinions qu'elle suscite mettent en lumière l'importance de la transparence dans la gestion des marchés publics. Pensez-vous que les autorités parviendront à apporter toute la clarté nécessaire sur ce dossier ?