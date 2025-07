Adji Mbergane Kanouté au régime : « Les Sénégalais sont anxieux et impatients…mettez fin à ces convocations et arrestations et concentrez-vous sur les urgences »

L'UDS/A avait soutenu dernièrement qu’en élisant le Président Bassirou Diomaye Faye avec 54% et en plébiscitant le Président du Pastef, Ousmane Sonko, lors des Législatives de novembre 2024, l’affaire Adji Sarr était ainsi moralement, légitimement et définitivement close par le peuple sénégalais. La justice l'a condamné, le peuple l'a élu. Ainsi, le verdict du peuple sénégalais dans l’affaire de Sweet beauté était favorable au Président du Pastef.







Dans un communiqué, le Secrétariat Exécutif de l’Union pour le Développement du Sénégal/ Authentique a tenu à rappeler aux dirigeants du pays que « la confiance est une précieuse ressource. » Adji Mbergane Kanouté et l’UDS/A ont rappelé que les Sénégalais attendent du duo Diomaye-Sonko des réformes audacieuses dans le sens du renforcement des libertés démocratiques et de l'indépendance de la justice.



« La ménagère attend que son panier soit mieux fourni et moins cher. Les prix incontrôlés ont un goût amer. La jeunesse espère un emploi décent pour oublier son rêve de tenter l’émigration clandestine, considère l'UDS/A qui, dans son communiqué, estime que dans ce contexte économique difficile, « le nouveau régime doit travailler à réduire le chômage endémique de ces jeunes qui ont fondé beaucoup d’espoir sur le Président du Pastef. »



par ailleurs, note le Secrétariat Exécutif de l’Union pour le Développement du Sénégal/ Authentique, « les plus vulnérables, avec leur chapelet de besoins primaires, prient pour le rétablissement des bourses de sécurité familiale, les malades et leurs accompagnants, réclament une ordonnance pour baisser le coût des frais médicaux. Bref, « si on ne peut se passer des sujets politiques, le contexte difficile que vivent les ménages exige que le nouveau régime rassure les Sénégalaises et les Sénégalais, anxieux et impatients. »



Le communiqué de préciser que le Duo Diomaye-Sonko est davantage attendu sur ces chantiers immenses et sur ces urgences. Ainsi, l’UDS/A invite les tenants actuels du pouvoir à mettre fin aux nombreuses convocations et arrestations et se consacrer pleinement à la forte et urgente demande de mieux-être des Sénégalais.



Dans cette même bordée d’idée, « les journalistes, chroniqueurs, opposants et membres de la société civile sont les poumons d'un État et de leur souffle, dépend la survie d'une démocratie », conclu l’UDS/A.