Action citoyenne : le programme NITTÉ clôture ses activités dans la capitale et lance une tournée nationale pour mobiliser la jeunesse

Ce samedi 13 septembre, le Monument de la Renaissance africaine a accueilli la cérémonie de clôture des activités du programme NITTÉ dans la région de Dakar. Cette cérémonie de clôture marque le début d’une tournée nationale qui ambitionne de toucher plus de deux millions de Sénégalais à travers les 46 départements du pays.



Portée par la jeunesse, le programme NITTÉ se veut un levier de redressement social, selon ses promoteurs, à tout projet de développement économique. "Avant de faire un redressement économique, il faut faire un redressement social", affirme Mouhamed Chérif Guèye, co-initiateur du programme, qui mise sur la “procréabilité” pour former et conscientiser la jeunesse.

Pour le Colonel Amadou Cambel Dieng, directeur du Service civique national, l’engagement de la jeunesse est crucial : "Le Sénégal a besoin d’une jeunesse consciente et transformée. Elle représente 75, voire 80 % de la population."



Après Dakar, les prochaines étapes mèneront notamment les équipes du programme NITTÉ à Thiès, Louga, Matam et jusqu’en Casamance. Le programme cible un large public, de 10 à 80 ans, incluant élèves, enseignants, ouvriers et artisans. Un projet de société inclusif, pensé par la jeunesse, pour la jeunesse, avec l’ambition de contribuer activement à l’essor du pays.