Abdoulaye Diagne ( MEER) : "Sonko n'a pas raison de dire que le Président n’a jamais orienté l’enseignement supérieur vers le renforcement des filières scientifiques"

Élèves et étudiants Apéristes trouvent contraires à la réalité les dernières déclaration d'Ousmane Sonko qui laissent entendre que le Président Macky Sall n’a jamais orienté l’enseignement supérieur vers le renforcement des filières scientifiques. Pour Abdoulaye Diagne et ses camarades, « c’est faire preuve de fabulation ».







Selon Abdoulaye Diagne, Président du MEER, « il faut être frappé d'une grande cécité que de pouvoir ignorer les grandes réalisations du Président Sall en terme de promotion des matières scientifiques, d’infrastructures, et d’innovations dans ce sous-secteur. De la concertation Nationale sur l’avenir de l’Enseignement Supérieur au comité de pilotage de la concertation Nationale sur l’Enseignement Supérieur et de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’enseignement supérieur (ANAQ/SUP) passant par les ENO (Espaces Numériques Ouverts), les centres de recherche et d’Essai et d’Instituts Supérieurs d’Enseignement Professionnel (ISEP), la création de nouvelles universités (Diamniadio et Sine Saloum), l’UVS, nous pouvons dire qu’il reste et demeure le maître incontesté dans ce domaine ».







Abdoulaye Diagne d'inviter le leader de Pastef à accepter la volonté divine en rejoignant cette dynamique d’ensemble, cette démarche participative et inclusive comme l’appel au dialogue national. « Ce n’est pas en jouant qu'il parviendra à tromper la population. Heureusement que la nation sénégalaise n’est plus à manipuler car étant mature et responsable ».



Abdoulaye Diagne de confier que le discours adressé par son leader, hier, à la nation « illustre l’engagement sans fêlure qu’il porte à la consolidation de l’expérience démocratique et du progrès économique et social. La consolidation de la marche vers une émergence solidaire et inclusive restant, selon lui, un objectif majeur pour le chef de l’État. Il se réjouira de l'idée émise d'ouvrir 13 centres de formation professionnelle avec le lancement des travaux, au titre du programme de 45 centres départementaux de formation professionnelle ».