4ème édition Marathon Eiffage : Mor Fall et Pascaline Manga brillent, les kenyans au top !

La 4ème édition du marathon Eiffage s’est déroulée tout au long de ce weekend du 18 au 19 novembre, à Dakar. Entre la randonnée pédestre (6 km) qui a mobilisé près de 6.000 marcheurs, le samedi et les courses (marathon, semi marathon et 10 km) du dimanche, les athlètes professionnels et les amateurs de footing ont massivement pris part à l’événement.

Cette année, le Sénégalais Mor Fall s’est illustré de fort belle manière en réussissant une top performance. Face à la domination sans partage des Kenyans, dont l’un des ressortissants, Geoffrey Kipiego a remporté le marathon de 42km, le Sénégalais s’est tout de même hissé sur le podium. Avec un temps de (2h 30mn 05s), Mor Fall termine 2ème. Il est imité par sa consœur, Pascaline Manga qui a terminé 3ème du marathon 42km (dames) avec un chronomètre de 3h 47mn 45s.

Toujours concernant les coureurs sénégalais, Robert Ndiaye s’est classé 2ème du « 10 km. » Les vainqueurs des différentes courses sont repartis avec les récompenses suivantes :

Semi marathon Handi / fauteuil roulant : 1er 400.000 fcfa, 2ème 300.000 fcfa

Semi marathon Handi / Debout : 1er 400.000 fcfa , 2ème 300.000 fcfa

Semi marathon Handi / handi bike : 1er 700.000 Fcfa, 2ème 500.000 fcfa

Marathon 42 km (hommes) : 1er 3.000.000 fcfa, 2ème 1.500.000 fcfa , 1.000.000 fcfa

Marathon 42 km (femmes) : 1ère 3.000.000 fcfa, 2ème 1.500.000 fcfa , 1.000.000 fcfa

Les résultats de la 4ème édition :

Marathon (42 km) Hommes :

1er Geoffrey Kipiego (Kenya, 2h 25mn 13s), 2ème Mor Fall (Sénégal, 2h 30mn 05s), 3ème Philip Kimaiyo Ngetich (2h 34mn 02s).

Dames :

1ère Alice Cherotich Milgo (Kenya, 2h 43mn 57s), 2ème Azeb Tesfay Gebremedhin (Ethiopie, 2h 57mn 29s), 3ème Pascaline Manga (Sénégal, 3hr 47mn 45s).

Semi-marathon (21 km)

Hommes :

1er Jacob Kipkorir Kosgei (Kenya, 1h 06mn 17s), 2ème Mengistie Asres Getaw (Ethiopie, 1h 06mn 20s), 3ème Brahim Khalyfah (Maroc, 1h 06mn 23s).

Dames :

1ère Abera Bitew Ayehu (Éthiopie, 1h 17mn 03s), 2ème Doris Jepkoech (Kenya, 1h 18mn 22s), 3ème Maheza Anaming (Togo, 1h 22mn 59s).

10km

Hommes :

1er Echen Obega (Gambie, 32mn 30s), 2ème Robert Ndiaye (Sénégal, 34mn 19s), 3ème Youssoupha Diop (34mn 21s).

Dames :

1ère Nyima Camara (Gambie, 38mn 20s), 2ème Ramatoulie Krubally (Sénégal, 40mn 27s), 3ème Kaddy Mambureh (Gambie, 41mn 03s)