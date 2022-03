3e édition randonnée pédestre des résidents des Cités Sipres 2 et SICA : La prévention contre les incendies et accidents domestiques

La deuxième édition de la randonnée des résidents des cités Sipres 2 et SICA s’est tenue ce dimanche 13 mars 2022. Une marche qui a pris départ du lieu public de la cité jusqu’au long de la VDN, en compagnie des sapeurs-pompiers, agents de la croix rouge mais aussi du président de la fédération sénégalaise des randonnées pédestres, Pape Saliou Sall et son équipe.



Organisée par l’association des résidents de la cité et dirigée par El Hadj Diop, le thème retenu pour cette année-ci n’est autre que la prévention contre les incendies et accidents domestiques. Une occasion pour sensibiliser la population à prendre conscience et être vigilants sur la question.



Lors de cette journée, des citoyens modèles ont aussi été primés juste avant la séance de démonstration des gestes de premier secours tenue par les agents des sapeurs-pompiers...