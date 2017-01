Ziguinchor : un militaire tué et sept autres blessés dans un accident de la circulation

Un militaire a trouvé la mort et sept autres blessés dans un accident de la circulation survenu ce mercredi vers 17h à hauteur de Nyassia, sur l’axe Ziguinchor-Oussouye, a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).





‘’Un accident de la circulation impliquant des personnels du 1er Bataillon d’infanterie s’est produit aujourd’hui, mercredi, 18 janvier 2017, vers 17h à hauteur de Nyassia sur l’axe Ziguinchor-Oussouye’’, indique la DIPRA dans un communiqué reçu à l’APS.



‘’Cet accident a fait un mort et 7 blessés avec 3 dont l’état a nécessité une évacuation sur l’Hôpital Principal de Dakar après une première prise en charge d’urgence sur place’’, a ajouté la même source.