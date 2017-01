Zac Mbao : Souvent battue par son logeur, une dame se « jette » sous le train Dakar-Thiès

C’était la stupeur et l’incompréhension totale, ce dimanche, au passage à niveau de Zac MBao, non loin du hangar où du riz périmé avait été saisi. En effet, une dame d’origine malienne a voulu se jeter sous un train qui passait pour se donner la mort.



Les faits se sont passés vers 20 heures. Alors que ce jour-là, la circulation est dense, une dame d’à peine une trentaine d’années se présente sur les rails, au moment où passait un train qui roulait dans le sens Dakar-Thiès. Impavide devant le danger qui arrivait à vive allure, la jeune dame n’a pas reculé, d’un seul centimètre.



Mais comme par extraordinaire, le chauffeur de l’engin, par des manipulations dont lui seul a le secret, parvînt à éviter le «danger» non sans l’effleurer. La dame de se retrouver à terre.



Tremblant de tout son corps au moment où Actusen.com passait. Sa tentative de suicide n’a pas réussi. La nouvelle, comme une traînée de poudre, parvient à tous les quartiers. Aussitôt, une foule se transporta sur les lieux.



Interrogée sur le mobile de son acte, la dame, qui ne s’exprimait qu’en Bambara, explique avoir «des problèmes avec son logeur qui la bastonnait à longueur de journée. Lasse de subir la colère injustifiée de ce dernier, elle décide alors de se donner la mort, car elle n’en peut plus».



Ses raisons suffisent-elles pour se donner la mort ? C’est la question qui a taraudé l’esprit de tous ceux qui avaient été là.



Informés, les sapeurs pompiers sont venus à sa rescousse pour la transporter à l’hôpital. Après constat d’usage, la police entre aussi dans la danse pour une enquête qui déterminera, à coup sûr, si le logeur est simplement un bailleur, un mari ou un concubin.



