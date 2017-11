Yérim Sow gagne le marché de la gestion du Cargo village de l’AIBD

Le Groupe Teyliom, investisseur de référence en Afrique de l’Ouest, est devenu, avec le soutien opérationnel de Swissport, leader mondial de l’assistance aéroportuaire et du traitement du fret aérien, le gestionnaire du Cargo Village de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Teyliom est un Groupe Africain, présent dans différents secteurs d’activités dans la région Ouest Africaine et en Afrique Centrale. Il est fondé et présidé par le milliardaire Sénégal, Yérim Sow (50 ans), fils du défunt milliardaire Aliou Sow. Il est actif dans 16 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient à travers 52 sociétés.



Selon le communiqué du Groupe, « Teyliom Logistics offrira à ses clients l’ensemble des services de handling aérien et de logistique, dans un environnement sous douane et sécurisé. Ces services seront assurés dès l’ouverture de l’AIBD le 7 décembre prochain par le Cargo Village, situé à proximité immédiate des pistes de l’aéroport international Blaise Diagne ».



Rewmi